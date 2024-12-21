TESK Başkanı Bendevi Palandöken uyardı: Milli Piyango biletleri alırken dikkat edilmesi gerekenler!

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yılbaşı hediyesi olarak alınan Milli Piyango biletlerinin sahte olabileceğine dikkat çekerek, vatandaşları uyardı. “Büyük ikramiyenin hayalini kuran vatandaşlarımız, hayallerinin suya düşmemesi için bilet alırken çok dikkatli olmalı” diyen Palandöken, biletlerin orijinalliğini doğrulamak için yapılması gereken kontrolleri sıraladı.

2025'e sayılı günler kala, her yıl olduğu gibi Milli Piyango Yılbaşı biletlerine büyük bir talep gösteriliyor. Bu yıl, 600 milyon lira tutarındaki büyük ikramiye, vatandaşları bilet almaya teşvik ediyor. Ancak Palandöken, bilet alırken dikkat edilmesi gereken noktaları da vurguladı. Yılbaşı biletlerini alırken, yalnızca Milli Piyango bayilerine kayıtlı, yaka kartı ve oda belgesi bulunan, güvenilir satış noktalarından alınmasının önemine değindi.

Biletin orijinalliğini doğrulamak için gerekenler

Palandöken, bilet alırken dikkat edilmesi gereken detaylara şu şekilde açıklık getirdi:

"Biletin orijinalliğini doğrulayan damga ve kaşelere mutlaka göz atmalısınız. Ayrıca, biletin alt kısmında yer alan güvenlik kodu, parmakla gezdirildiğinde kabartmalı olmalı ve kağıt dokusunda Milli Piyango İdaresi logolu filigran bulunmalı. Bu unsurlar, biletin doğruluğunu teyit etmede yardımcı olur."

Bendevi Palandöken, sahtekârların iştahını kabartan yüksek talep göz önünde bulundurularak, vatandaşların daha dikkatli olması gerektiğini belirtti. Ayrıca, her yıl olduğu gibi bu yıl da bilet fiyatlarının çeyrek 150 TL, yarım 300 TL ve tam 600 TL olarak belirlendiğini hatırlattı.

Bilet alırken güvenilir satış noktaları

Palandöken, biletlerin yalnızca Oda kaydı olan ve Milli Piyango İdaresi Bayilik Ruhsatı taşıyan esnaflardan alınmasının en güvenli seçenek olduğunu ifade etti. Ruhsatsız yerlerden kesinlikle bilet alınmaması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

Sahte biletlerin hayallerin suya düşmesine neden olmaması için, vatandaşların yalnızca güvenilir ve kayıtlı bayilerden bilet alması önemlidir.