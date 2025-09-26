TESK Başkanı Bendevi Palandöken: 'Yabancı tabelalara karşı mücadele edilmeli'

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 26 Eylül Türk Dil Bayramı için yaptığı açıklamada cadde ve sokakları yabancı tabelalardan arındırmak için çağrıda bulundu.

Türkçe tabela kullanmanın önemine dikkat çeken Palandöken, "İş yerlerimizde Türkçe tabelaların kullanılması, hem insanların alışveriş yapacakları mekanların kimliğini yansıtması hem de binlerce yıllık geleneğimiz olan Türkçemizi korumamız açısından son derece önemlidir" dedi.

"Türkçe tabelalara özen göstermeliyiz"

Yaptığı yazılı açıklama ile 26 Eylül Türk Dil Bayramı'nı kutlayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türkçe tabelalara özen gösterilmesi gerektiğini vurguladı:

"Bilindiği üzere bugün Türk Dil Bayramı kutlanıyor. Bu, bizim için son derece önemli. Binlerce yıllık geçmişimizde Türkçe kadim bir mirasımızdır. Bu nedenle caddelerde, sokaklarda ve iş yerlerinde Türkçe tabelalara özen göstermeli, yabancı tabelalardan arındırmalıyız. Ülkemizde bulunan yabancıların kendi dillerinde tabela kullanmaları doğal olmakla birlikte bizler Türk dilini kullanan bir milletiz. Bu nedenle iş yerlerimizde Türkçe tabelaların kullanılması, hem insanların alışveriş yapacakları mekanların kimliğini yansıtması hem de binlerce yıllık geleneğimiz olan Türkçemizi korumamız açısından son derece önemlidir"

"Yabancı tabelalara karşı mücadele edilmeli"

Yabancı tabelalara karşı mücadele edilmesi gerektiğine vurgu yapan Palandöken, Türkçe tabelaların teşvik edilmesi için indirim gibi destekler sağlanması gerektiğini de ifade etti:

"Bu konuda başta yerel yönetimler olmak üzere herkesin sorumluluğu vardır. Tabela düzenlemelerinde görsel kirliliğin ortadan kaldırılması, yabancı tabelalara karşı mücadele edilmesi ve Türkçe tabelaların teşvik edilmesi için indirim gibi destekler sağlanması, Türkçemizin doğru kullanılmasına katkı sağlayacaktır.

Böylelikle hem dilimizin güzel kullanılmasını teşvik etmiş oluruz hem de kadim medeniyetimizin dili olan Türkçemizi çocuklarımıza ve gelecek nesillere aktarırız. Tabelalarda yapılacak düzenlemelerde görsel kirliliğe de dikkat edilmeli ki, bizden sonraki nesillere bırakacağımız bu güzel Türkçemizin korunmasına katkıda bulunalım."