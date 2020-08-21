TESK Başkanı Palandöken: Dövizimizi başka yatırımlara aktarabileceğiz

21 Ağustos 2020

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada Karadeniz'de keşfedilen 320 milyar metreküplük doğal gaz kaynağının ülke geleceği için çok olumlu olduğunu belirtti.

Bunu ülkenin ekonomide önünün daha da açılması ve dışa bağımlılığın sona ermesi anlamına geldiğini vurgulayan Palandöken, "En önemlisi ekonomide istikrarın sağlanmasıyla fiyatlar düşecek ve piyasalara güven gelecek. Dövizimizi enerjiye değil, başka yatırımlara aktarabileceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, enerji harcamalarının azalmasıyla üretimi yapılan ürünlerin maliyetlerinin düşeceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Bu da daha az maliyetle üretim ve dış pazarlarda rekabet gücümüzü artıracaktır. Kaptanından mürettebatına, mühendisinden çalışan emekçisine varıncaya kadar her alanda emeği geçen ve alın terini akıtan herkese teşekkür ediyoruz."

Kaynak: AA