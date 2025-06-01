TESK Başkanı Palandöken: Vergi yükümlülüklerinin ertelenmesi esnafımıza rahat nefes aldıracak

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, depremden ağır şekilde etkilenen illerde faaliyet gösteren küçük işletmelere yönelik vergi ertelemesini memnuniyetle karşıladı.

Mücbir sebep halinin 30 Kasım 2025 tarihine kadar uzatılması kararını değerlendiren Palandöken, yapılan düzenlemenin bölge esnafı için kritik bir adım olduğunu belirterek "Depremden en ağır şekilde etkilenen illerimizde cirosu 2 buçuk milyon liranın altında olan mükelleflerimizin vergi yükümlülüklerinin ertelenmesi, esnafımıza rahat nefes aldıracaktır" dedi.

"Ekonomik toparlanma sürecine önemli katkılar sağlayacak"

"6 Şubat 2023’te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde, cirosu 2,5 milyon liranın altında olan mükelleflerimiz için 30 Mayıs’ta sona ermesi beklenen mücbir sebep halinin, yaptığımız girişimler sonucu 30 Kasım 2025’e kadar uzatılmasından büyük memnuniyet duyuyorum" diyen Palandöken, bu adımın ekonomik toparlanma sürecine önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

"Esnafımızın işleri tam anlamıyla toparlanmadı"

Palandöken, bölgedeki esnaf ve sanatkârların henüz tam anlamıyla işlerine dönemediğini vurgulayarak, "Esnafımızın işleri hâlâ tam anlamıyla toparlanmadı. Vergi yükümlülüklerinin ertelenmesi, bu süreçte onların biraz olsun rahatlamasına olanak tanıyacak" dedi.

"Tüm kabine üyelerine teşekkür ediyorum"

Kararın küçük işletmeler açısından yerinde bir adım olduğunu belirten TESK Başkanı, "Depremden en ağır şekilde etkilenen illerimizde cirosu 2,5 milyon liranın altında olan mükelleflerimizin vergi yükümlülüklerinin ertelenmesi, esnafımıza rahat nefes aldıracaktır. Girişimlerimize olumlu karşılık veren başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm kabine üyelerine esnaf camiamız adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.