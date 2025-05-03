TESK Başkanı Palandöken'den Kurban Bayramı öncesi önemli açıklamalar

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bu yıl 6-9 Haziran 2025 tarihlerinde kutlanacak Kurban Bayramı öncesi bazı açıklamalarda bulundu.

Palandöken, bayram öncesi özellikle büyükşehirlerde artan nüfus göz önünde bulundurularak modern ve hijyenik kurban kesim alanlarının yaygınlaştırılması gerektiğinin altını çizdi.

Palandöken, "Kurban Bayramı artık yaklaşıyor. Bazı şehirlerde kurban çadırları kurulmaya başlayacak. Burada önemli olan ise kurban kesiminde dikkat edilmesi gereken hususların, hem yerel yönetimler hem de hijyen açısından sağlık kontrolleriyle veteriner hekimler tarafından yapılan hayvanların satışıyla ilgili tedbirlerin alınmasıdır. Kurban yerleri daha kontrollü gibi görünse de hijyen açısından orada çalışacak, işlemi yapacak acemi kasaplar gerçekten vatandaşlara eziyet çektirebiliyor. Bu önemli bir konu. Kurban vecibesini yerine getirecek olanlar için etlerin düzgün şekilde parçalanıp dağıtımdaki sorunların giderilmesi için tedbirlerin alınması gerekli" ifadelerini kullandı.

"Profesyonelce yapılması gerekiyor"

2024 yılında yaklaşık 850 bin büyükbaş, 2,8 milyon ise küçükbaş kurban kesiminin gerçekleştiğini söyleyen Palandöken, bu yılda kurban sayısında benzer bir bekleyiş olduğunu kaydetti:

"Bu sebeple hem hijyen kontrollerinin sağlanması hem de vatandaşların rahatlıkla bu ibadeti yerine getirebileceği alanların hazırlanması gerekiyor.

Bu bağlamda bazı şehirlerimizde randevu sistemleri mevcut. Ancak vatandaşlar bu durumdan rahatsız olabiliyorlar, sabah akşam orada beklemek zorunda kalıyorlar.

Aynı şekilde, etlerin parçalanması veya sokaklarda 'ben kasabım' diyenlerin hijyen kurallarına uygun olmayan şekilde hayvan kesmesi hem deriyi ziyan edebiliyor hem de hayvanlara eziyet edebiliyor. Dolayısıyla bu işlerin profesyonelce yapılması gerekiyor.

Mümkünse kurban kesimi yapılacak merkezlerde modern ekipmanlarla kesim yapılmasını sağlayacak tedbirlerin alınması da önemli. Bu tedbirler olmadığı zaman insanlar kendi imkanlarıyla bahçelerinde kesim yapmak zorunda kalabiliyorlar. Sokak kasaplarına sertifikası olmayan, hijyen kurallarına uymayan kişilerin para kazanmak amacıyla hayatlarında hiç bıçak kullanmamışken 'ben kasabım' demeleri ise çok büyük risk taşımaktadır. Aynı şekilde parçalama işlemi için gerekli masa ve bıçaklar gibi çeşitli ekipmanlar da mevcut değil."

"En önemli sorumluluk yerel yönetimlere düşüyor"

Yerel yönetimlerin kurban kesimini hizmet olarak yapması gerektiğini ifade eden Palandöken, kurban kesiminin sertifikalı ve işin ehli kişilerce yapılmasının çok önemli olduğuna da işaret etti:

"Kurban Bayramı yaklaşırken vatandaşlarımız ibadetlerini bir an önce yerine getirme gayreti içinde oluyor. Ancak bayram ziyaretleri, yoğunluk ve plansızlık nedeniyle zaman zaman hayvanlara eziyet edilmesi gibi olumsuz durumlarla karşılaşıyoruz.

Kurban fiyatlarının oldukça yüksek olduğu bu dönemde, etlerin israf olmaması adına kesim işlemlerine azami dikkat gösterilmesi gerekiyor.

Kesim alanlarının hazırlanmasında en önemli sorumluluk yerel yönetimlere düşüyor. Bu alanlarda su temini, caraskal sistemleri gibi temel ihtiyaçların eksiksiz olması büyük önem taşıyor. Temennimiz, bu bayramda bu tür sorunlarla karşılaşmamamızdır.

Vatandaşların oturabileceği alanların oluşturulması, kesim alanlarının temiz tutulması ve sağlık personelinin hazır bulunması da oldukça önemlidir.

Kurban kesiminin sertifikalı ve işin ehli kişilerce yapılması, hem hayvanların gereksiz acı çekmesini önler hem de sağlık ve hijyen açısından güvence sağlar.

Bu süreçte hem vatandaşlarımızın, hem hayvanların hem de kesimi gerçekleştiren kişilerin yaşayabileceği sıkıntıların en aza indirilmesi için gerekli tüm tedbirlerin alınması gerekir. İnşallah bu Kurban Bayramı'nda ‘et zayi oldu’ gibi olumsuz söylemlerle karşılaşmayız. Şimdiden herkesin Kurban Bayramı’nın hayırlara vesile olmasını diliyorum."