TESK Başkanı: Sahte alkol tüketiminden dolayı terörden daha fazla can gidiyor

Sahte alkol ölümlerine dikkat çeken TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bu kayıpların terör için verilen canlardan daha fazla olduğunun altını çizdi. Devletin, vatandaşın ve üreticilerin yapması gerekenler konusunda açıklamalarda bulunan Palandöken, bandrollü ve hologramlı ürünlerin güvenilir noktalarda satın alınmasının hayatı önem taşıdığını ifade etti..

"İnsanlar ucuz olanı tercih ediyor"

Alkol düzenleme kurulunun yapmış olduğu denetimlerin yeterli olmadığını belirten ve sahte alkol üretenlere caydırıcı ceza uygulanmasının elzem olduğunu vurgulayan Palandöken, “İnsanlar göz göze göre ya sakat kalıyor ya da vefat ediyor, geriye gözü yaşlı aileler kalıyor. Kim bunu icat etti diyorlar. Emniyet güçleri ve ilgili bakanlıklar denetimi yapıyor ancak otokontrolü vatandaş yapmalı. Hem hologramlı hem güvenilir noktaların dışında tüketenler için bu handikap oldu. İnsanlar artık gerçeği ile taklidi ayırmada zorlanıyor. Hatta zorlanmasına da gerek kalmıyor ucuz olanı tercih ediyor” şeklinde konuştu.

"Koku ya da renk değişimini sağlayacak materyaller kullanılmalı"

Sahte alkol ile gerçeğinin ayırt edilebilmesine yarayan bir mekanizmanın geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Palandöken, “Kaçak yapılan ve birebir aynı olan şişelerin daha kontrollü bir şekilde piyasaya arz edilmesi lazım. Bunları bütün kolluk kuvvetleri, yerel kuvvetler ve emniyet güçleri ile Tarım Bakanlığı Tütün Üst Kurulu’nun denetlemesinin gerekliliği var. Aynı vasıfta olan bu şişelerin benzerliğini ayırt edecek bir mekanizmanın geliştirilmesi lazım. Yoksa kaybettiğimiz canlara yazık oluyor. Metil alkolü ayrıştırıcı bir madde eklenmesi lazım. Nasıl ki havuzlarda tedbirler oluyor, renk değişiyor. Dolayısıyla koku ya da renk değişimini sağlayacak materyallerin kullanılması lazım. Aynı zamanda kaybettiğimiz canlar için terörden daha fazla can gidiyor. Her gün tv’lerde halk izliyor. Gerçeğiyle sahtesinin farkının yapılabilmesi söylediğim tedbirlerle olur” dedi.