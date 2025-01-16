TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken yarıyıl tatili sebebiyle yola çıkacak sürücüleri uyardı!

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yarıyıl tatili için yola çıkacak sürücüleri uyardı.

Yollardaki yoğunluğun azalması için toplu taşıma araçlarının kullanımına öncelik verilmesi gerektiğini kaydeden TESK Başkanı Palandöken, trafikte oluşacak yoğunluk için de denetimlerin sıklaştırılması gerektiğini belirtti.

Trafik kazalarına karşı uyardı

Palandöken tarafından yapılan yazılı açıklamada, yarıyıl tatili sebebiyle özel aracıyla yola çıkacak sürücülerin hava şartlarını göz önünde bulundurmaları gerektiği belirtildi. Kış mevsimi nedeniyle de trafik kazalarında artış olabileceğine dikkat çeken TESK Başkanı, şu açıklamaları yaptı:

"Geçtiğimiz yıl bu dönemde 44 bin 719 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 23 bin 534 kişi yaralanırken, 195 kişi ise ne yazık ki hayatını kaybetti. Bu ağır tablonun tekrar cereyan etmemesi için uyarıları dikkate almak ve tedbirli olmak hayati önem taşıyor."

"Hava muhalefetine karşı dikkatli olunmalı"

Bendevi Palandöken, trafik kurallarına uyulması gerektiğinin altını çizerek, açıklamasını şöyle sonlandırdı:

"Yollardaki yoğunluğu azaltmak için toplu taşıma araçlarının kullanımına öncelik verilmeli, yetkililer de trafikteki yoğunluğu göz önünde bulundurarak denetimleri sıklaştırmalı. Kar, sis, buzlanma gibi hava muhalefetinin olduğu bu dönemlerde sürücülerimiz hem kendi hem de trafikteki diğer insanların güvenliği için kış lastiğini ihmal etmemeli. Araçlarda zincir ve halat gibi ekipmanlar mutlaka bulundurulmalı."