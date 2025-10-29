Tesk Genel Başkanı Palandöken Fırsat eşitliği ve girişim özgürlüğünü temin etti

Türk milleti olarak Cumhuri­yet’imizin kuruluş felsefesi­ne, demokrasiye, hukukun üstün­lüğüne ve milli birlik ruhuna her zaman sahip çıkmaya devam ede­ceğiz. Çünkü Cumhuriyet, yalnız­ca bir yönetim biçimi değil, mil­letimizin alın teriyle, emeğiyle, fedakarlığıyla yoğrulmuş bir ya­şam biçimidir. Esnaf ve sanatkar­lar camiası olarak Cumhuriyet’in kazandırdığı değerler sayesinde üretmeye ve büyümeye devam ediyoruz.

Cumhuriyet’in getirdiği fırsat eşitliği ve girişim özgürlüğü sayesinde, her vatandaşımız emek vererek kendi geleceğini inşa ede­bilmekte, toplumun refahına kat­kı sunabilmektedir. Bizler, bu bi­linçle Cumhuriyet’in değerlerini yaşatmak, genç kuşaklara aktar­mak ve onları Atatürk’ün göster­diği muasır medeniyetler sevi­yesinin üzerine çıkma hedefine inançla hazırlamakla yükümlü­yüz. Başta Cumhuriyet’imizin ku­rucusu Gazi Mustafa Kemal Ata­türk olmak üzere, tüm silah ar­kadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz.