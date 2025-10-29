Tesk Genel Başkanı Palandöken Fırsat eşitliği ve girişim özgürlüğünü temin etti
Tesk Genel Başkanı Bendevi Palandöken 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Türk milleti olarak Cumhuriyet’imizin kuruluş felsefesine, demokrasiye, hukukun üstünlüğüne ve milli birlik ruhuna her zaman sahip çıkmaya devam edeceğiz. Çünkü Cumhuriyet, yalnızca bir yönetim biçimi değil, milletimizin alın teriyle, emeğiyle, fedakarlığıyla yoğrulmuş bir yaşam biçimidir. Esnaf ve sanatkarlar camiası olarak Cumhuriyet’in kazandırdığı değerler sayesinde üretmeye ve büyümeye devam ediyoruz.
Cumhuriyet’in getirdiği fırsat eşitliği ve girişim özgürlüğü sayesinde, her vatandaşımız emek vererek kendi geleceğini inşa edebilmekte, toplumun refahına katkı sunabilmektedir. Bizler, bu bilinçle Cumhuriyet’in değerlerini yaşatmak, genç kuşaklara aktarmak ve onları Atatürk’ün gösterdiği muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma hedefine inançla hazırlamakla yükümlüyüz. Başta Cumhuriyet’imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz.