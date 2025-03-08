TESK Genel Başkanı Palandöken'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı...

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yazılı açıklama yapan TESK Genel Başkanı Palandöken, kadınların toplumun temel direği olduğunu belirterek, "Öyle ki, çalışan kadınlarımız hem ekonominin hem de girişimciliğin önündeki engeller aşıldığı zaman gerçekten de ülkemize başarılı hizmetlerin getirilmesine öncülük yapıyor" ifadesini kullandı.

"Çalışan kadınlarımız hem ekonominin hem de girişimciliğin önündeki engeller aşıldığı zaman gerçekten de ülkemize başarılı hizmetlerin getirilmesine öncülük yapıyorlar. Dolayısıyla güçlü bir ailenin kurulmasında, güçlü bir aile yapısının oluşmasında kadının önemi çok büyüktür diyen Palandöken, Konfederasyon üyelerinin yaklaşık yüzde 20'sinin kadınlardan oluştuğuna dikkat çekti.

"Ekonomiye yön veren kadınlarımızın girişimcilik alanındaki varlığının artmasını diliyorum"

Palandöken mesajında şu ifadeleri kullandı:

"TESK, 425 binin üzerinde kadın üyesiyle Türkiye'nin en güçlü kadın örgütlerinden birine sahip kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Kadın girişimcilerimizin sayısının artması ve iş kollarında çeşitliliğin sağlanması, aile bireylerinin işletmelerdeki temel rolünün daha iyi anlaşılmasına katkı sunacaktır. Bu da kadınlarımıza sadece 8 Mart'ta değil tüm yaşam boyunca değer verilmesi gerektiğini vurgulamaktadır.

Kadınlarımız, işteki başarılarıyla övünülecek ve gençlerimize yeni girişimcilik ruhu kazandırarak ilham kaynağı olacaktır. Kendi işini kuran başarılı kadınlarımız, girişimciliğin daha iyi öğretildiği bir sektör yaratırken, esnaf ve sanatkarların da bu süreçleri tamamlaması büyük önem taşımaktadır. Bu doğrultuda, kadınlarımızın iş dünyasındaki başarıları son derece kıymetlidir. Bu vesileyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, ekonomiye yön veren kadınlarımızın girişimcilik alanındaki varlığının artmasını diliyorum."