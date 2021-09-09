TESK Genel Başkanı Palandöken’den aşı çağrısı

Salgın dolayısıyla birçok iş yerinin kapalı olduğunu veya kısmen kapandığını anımsatan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın ekonomik yapısının da zor olduğunu vurguladı. Kapanma sürecinde imkanlar dahilinde odaların, birliklerin, federasyonların desteklenmesine özen gösterildiğini kaydeden Palandöken, “Ekonomik olarak devletin vermiş olduğu katkılar da az değildi. Belki parasal, bizim sıkıntımızı giderecek miktar değildi ama devleti yanımızda hissettik. Devlet bizim içinde bulunduğumuz sıkıntıları biliyordu. Bununla ilgili birçok çalışmalar yaptı, verdi ama tabii yeterli mi, yeterli değildi." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de 2 milyon esnaf olduğunu bildiren Palandöken, "Devlet ile birlikte bu pandemi süreci iyi yönetildi. Aşısız arkadaşımız kalmasın, şehir efsanelerine inanılmasın, biz çok güzel afişler yaptırdık, 'Biz aşımızı olduk ya siz?' diyoruz. Aşı karşıtı bazı kesimler kızıyorlar ama başka yapacağımız bir şey yok, aşı çok önemli." diye konuştu.

"İnternet satışları normal satışların yüzde 30'unu oluşturuyor"

TBMM açıldıktan sonra gündemin ilk maddesinin perakende sektörünü düzenleyen yasa olacağını söyleyen Palandöken, şunları kaydetti: "Bundan sonra hem devlet hem de ilgili bakanlıklara verilen talimatlar doğrultusunda çalışma olacak. Esnaf ve sanatkarın yeni bir nesle hizmet edebilmesi için rakip sadece açılan zincir marketler, AVM'ler değil. İnternet üzerinden alışveriş yapılıyor. Artık esnafın da online sistemle çalışma hayatını düzenleme ile ilgili çalışmalar olacak. Biz Avrupa projelerinde önemli projelere ev sahipliği yaptık ama bu kadar hızlı gelişeceğini hiç hesap edemedik. İnternet üzerindeki satış, normal satışların yüzde 30'unu buldu. O da çok büyük rakam. Esnafın bu teknolojik yapıyla geleneksel yapısından elektronik satış sistemine dönmesi hayli zaman alacak. Onun için oda başkanlarımız, birlik başkanlarımız, federasyon ve konfederasyon olarak yeni bir düzenlemeyle elektronik sistemdeki çalışma modelini geliştireceğiz."