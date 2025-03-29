TESK Genel Başkanı Palandöken'den bayramda yola çıkacaklara uyarılar

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bayram tatilinde yola çıkacak vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Bayram tatilinin dokuz güne çıkarılmasıyla birçok kişinin bulunduğu şehirden ayrılacağını ifade eden Palandöken, bayramın bayram tadında geçmesi için trafikte çok dikkatli olunması gerektiğine vurgu yaptı.

Bazı sektörlerde beklenen hareketlilik sağlanamayabilir

Palandöken, bu yıl tatilin uzamayacağını düşünen kişilerin önceden alışverişini yaptığını, bu sebeple de şekerleme, tatlı ve giyim ürünlerinde beklenen hareketliliğin sağlanamayabileceğini kaydetti:

"Bayram tatili uzatıldı. Çocuklarımız ve çalışanlar açısından olumlu bir gelişme. Tatil süresince birçok kişi yaşadığı şehirden ayrılarak turizm bölgelerine gidecek ve bu kentlerin ekonomisine katkı sağlayacak. Ancak bulundukları il ve ilçelerden ayrılanların oluşturduğu bir boşalma da yaşanacak.

İnsanlar memleketlerine dönecek. Bu yıl tatilin uzamayacağını düşünen birçok kişi önceden alışverişini yaptı. Bu nedenle şekerleme, tatlı ve giyim ürünlerinde beklenen hareketlilik tam olarak sağlanamayabilir. Yine de tatilin üst üste gelmesi ülkemiz açısından önemli bir süreç. Öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz, memurlarımız, işçilerimiz, zorunlu görevi olmayan doktorlarımız ve kolluk kuvvetlerimiz bu tatilden yararlanacak.

Yaklaşık 22 milyon öğrenci ve öğretmen için bu tatil bir fırsat olacak. Ancak şehirlerde kalacak, seyahat imkânı olmayan insanlar da var."

"Toplu taşıma araçlarını kullanmak önemli bir tedbir"

Toplu taşıma araçlarını kullanmanın önemli bir tedbir olduğunu ifade eden Palandöken, bayramda özel aracıyla yola çıkacakların da çok dikkatli olması gerektiğine vurgu yaptı:

"Bayramın bayram tadında geçmesi için trafikte çok dikkatli olunmalı. Araçların hızına ve yolların durumuna dikkat edilmeli. Bölünmüş yollar bile kazaları engellemek için tek başına yeterli değil.

Belki siz kendinize ve aracınıza güveniyorsunuz ama karşıdan gelen sürücünün yorgun, uykusuz ya da dikkatsiz olabileceğini unutmayın. Her bayram ve tatil sonrası görmek istemediğimiz kazalar yaşanıyor.

Bu nedenle toplu taşıma araçlarını kullanmak kazaları önlemede önemli bir tedbirdir. Özel araçlarla yola çıkacak olanlar mutlaka dinlenmiş olmalı.

Aileleriyle birlikte sağlıklı bir şekilde gidecekleri noktaya varmalı ve aynı şekilde evlerine dönmeliler. Trafik kurallarına, ışıklara ve levhalara uymak son derece önemli. Daha önce de belirttiğim gibi, bayramı ailelerinizle huzur içinde geçirin. Tatil beldelerinde veya memleketlerinizde güzel vakit geçirin, ancak dönüş yolunda dikkatli olun. Bayramınızı ve tatilinizi kazalarla gölgelemeyin."