TESK'ten teminat uyarısı: Trafikte 6 milyon araç sigortasız!

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, araç sigortalarında teminatların mevcut ekonomik koşullara göre güncellenmesi gerektiğini söyledi.

Palandöken, her yıl 2,5 milyona yakın aracın trafiğe kaydolmasına rağmen sigortalılık oranlarının azaldığına dikkat çekti.

“Sigorta teminatları günün şartlarına göre artırılmalı” diyen Palandöken, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ülkede 32 milyon aracın bulunduğunu, bunların yaklaşık 6 milyonunun sigortasız olduğunu vurguladı.

Palandöken, “Zorunlu sigortada dahi 6 milyon aracın sigortası yok. Kasko sigortasında ise araç sahiplerinin yüzde 70’i kasko yaptıramıyor” ifadelerini kullandı.

“Sigorta primleri yüksek, teminatlar yetersiz”

Sigorta şirketlerinin poliçelerde taksit imkânı sunmasının olumlu bir adım olduğunu ancak yeterli olmadığını söyleyen Palandöken, şunları kaydetti:

“Poliçelerin ödenme taksitlerinin 10 taksite çıkarılması memnuniyet verici ama bugüne kadarki şikayetlerin en büyük nedeni sigorta primlerinin yüksek oluşundan kaynaklanıyordu. Ancak poliçelerin güncellenmesi, teminatların artırılması ve buna paralel olarak ödenecek tazminatların da yükseltilmesi gerekiyor. Aksi halde fiyatlar artarken sigorta poliçelerindeki hasar teminatlarında bir yükselme olmaması sıkıntı yaratıyor.”

“Son 10 yılda motosiklet sayısı yüzde 120 arttı”

Trafikteki risklere de dikkat çeken Palandöken, motosiklet sayısındaki artışa rağmen sigortalılık oranlarının çok düşük olduğunu belirtti.

Palandöken “Son 10 yılda motosiklet sayısı yüzde 120 arttı. Ancak motosikletlerin yalnızca yüzde 35’i sigortalı, yüzde 65’i sigorta kapsamı dışında. Bu durum kazalara karışan motosiklet sürücülerinin hem kendi hem de diğer sürücülerin mağduriyet yaşamasına neden oluyor” dedi.

Palandöken ayrıca, motosikletliler için ayrılmış güvenli yolların yapılması gerektiğini vurguladı:

“Yolların yetersizliği ve motosikletliler için özel bölümlerin eksikliği kazalara karışma oranını artırıyor. Gençlerimizin can güvenliği için daha geniş ve güvenli yollar yapılmalı. Aksi halde kaybedilen her gencin geri dönüşü mümkün olmuyor.”