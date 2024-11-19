Tesla protestocularına polis müdahalesi!

Almanya'da ormanların yok edilerek genişletilmesi planlanan Tesla fabrikasını protesto eden aktivistlerin kurduğu kamp polis tarafından dağıtıldı. Konuya yönelik açıklma yapan emniyet, kampın kamu güvenliğini ve kamu düzenini zedeleyici faaliyetlerden dolayı dağıtıldığı ifade edildi.

Açıklamada, eylemcilerin defalarca yönetmelikleri ihlal ettiği ve suç işledikleri kaydedildi.

Eylem şubattan bu yana sürüyor

Çevre aktivistleri, şubat ayından bu yana ağaç evler ve çadırlardan oluşan bir kampta Tesla fabrikasının genişletilmesi ve ormanların yok edilmesine karşı protesto gösterileri düzenliyordu.