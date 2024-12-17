Tesla'dan yerli üretim projeye destek: 100 kilometreye 3,5 saniyede çıkıyor

2024'te kuruluşunun 10. yılını kutlayan Kocaeli Üniversitesi Formula Takımı, 72 kişilik ekibiyle yeni üretimlere imza atmaya devam ediyor. 100 kilometre hıza 3,5 saniyede çıkabilen araç projeleriyle Tesla'dan sponsorluk almayı başaran ekip, 2024'ü toplamda 8 araç üretme hedefine ulaşarak tamamlamayı hedefliyor.

Bugüne dek 6 Formula araç üreterek yurt dışında yarışmalara katılan Takım, 2022'de İtalya'da teknik kontrolü tek seferde geçen ve piste çıkmaya hak kazanan ilk Türk takımı olmuştu. Takım şimdi de 10-14 Eylül 2025'de yine İtalya'da düzenlenecek Formula ATA yarışmasına hazırlanıyor.

"Formula araç üretimine özel bir kurallar kitabımız var"

Kocaeli Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı ve KOU Formula'nın danışman hocası Doç. Dr. Ersin Asım Güven, araçların yapım sürecini anlatarak şunları söyledi:

"Formula araçları yapım sürecinde kullandığımız bir kural kitabımız var ve yarışmanın kuralları gereği kitaba sadık kalmak zorundayız. Şasemiz çelik borulardan oluşmakta. Dış gövde yani iskelet ve kabuk dediğimiz karbon elyaflarla yapılmış bir kompozit. Bunu tamamen kendimiz üretiyoruz. Hammaddeleri dışarıdan temin ederek kendi tasarımımızı ve kendi imalatımızı gerçekleştiriyoruz. Araç motorlarımız hazır olarak alınıyor ama sadece gövde, blok kısmını kullanıyoruz. Diğer kısımlarda tasarım tamamen bize ait. Bunu da sponsorlarımızın desteğiyle gerçekleştiriyoruz. Diğer bir zorluğumuz, tamamen öğrenci yapımı olduğu için öğrencilerimizin derslerinden arta kalan vakitlerinde bu araçları tasarlayıp imal etmeleridir."

Küçük hacimli batarya yarış kazanma şansını artırıyor

Projelerine yönelik açıklamalarda bulunan KOU Formula'nın Takım Kaptanı Onur Orhan, "Bizim birinci hedefimiz daima yarışmayı başarıyla tamamlayabilmek. Bu doğrultuda yaklaşık 30 kilometre menzile sahip bir araç üretiyoruz. Çünkü yarışımızda en fazla 22 kilometre mesafe kat ediliyor. Bu nedenle batarya hacmini küçük tutuyoruz. Daha küçük batarya, aracın ağırlığını azaltıyor ve aynı güçle daha yüksek hızlanma sağlayabiliyoruz. Bu yaklaşım sayesinde, aracı koruyarak 0'dan 100 kilometre hıza 3,5 saniyede çok rahat ulaşabiliyoruz" dedi.