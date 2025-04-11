Test sürüşünden görüntüler geldi! Togg’un yeni modeli T10F, 600 km menzili ve şık tasarımıyla Türkiye yollarında

Türkiye'nin küresel mobilite teknoloji markası Togg, yeni modeli T10F ile otomobil pazarına damgasını vurmaya hazırlanıyor. 600 kilometreye varan menzil sunan T10F, yaz aylarında Türkiye yollarında kullanıcılarla buluşacak. Türkiye ve yurt dışında çeşitli akredite test merkezlerinde yapılan mühendislik testlerini başarıyla tamamlayan T10F, güvenlik, dayanım ve aerodinamik testlerinden de geçti.

Togg, T10X modelinden sonra C segmentindeki ikinci akıllı mobilite cihazı olarak T10F’i geliştirdi. 27 Aralık 2019’da ön gösterimi yapılan T10F, CES 2024 fuarında kullanıcıların beğenisine sunuldu. Mayıs ayında ürün lansmanı yapılacak ve ön siparişler alınmaya başlanacak.

T10F, tavanından arka tamponuna kadar tek bir eğime sahip fastback tasarımı ile modern ve sportif bir görünüm sergiliyor. Tasarımında Togg DNA’sı olan dinamik çizgilerle birleşen hacimli fastback arka tasarım, T10F’in dikkat çeken özelliklerinden biri. Bu akıllı mobilite cihazı, Togg'un kullanıcısını merkeze koyan yaklaşımını devam ettiriyor; sürekli internet bağlantısı, uzaktan güncellemelerle gelişen bir yapıya sahip.

T10F, RWD Standart Menzil (arkadan itiş), RWD Uzun Menzil (arkadan itiş) ve AWD Çift Motor versiyonları ile kullanıcıların beğenisine sunulacak. T10F RWD, 160 kW (218 beygir) güç ve 350 Nm tork üretiyor ve iki farklı batarya seçeneği ile 350+ kilometre ile 600 kilometre arasında menzil sunuyor. AWD Çift Motorlu versiyonu ise 700 Nm tork üretip 530 kilometre menzil sağlıyor.

Batarya kapasitesi, standart menzil modelinde 52,4 kWh, uzun menzil modelinde ise 88,5 kWh olarak belirlenmiş. T10F, Togg'un C platformunda tasarlanmış ve stilistik özellikleriyle markanın kendine has tasarım dilini koruyor.

Togg, T10F ile mobilite dünyasında bir adım daha atmaya ve kullanıcıların beklentilerine yüksek performans ve şıklığı bir arada sunmaya hazırlanıyor.