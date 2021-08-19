Tevfik Güngör Uras, kabri başında anıldı

Akademisyen, ekonomist ve gazeteci Tevfik Güngör Uras vefatının üçüncü yılında kabri başında anıldı. Uzun yıllar DÜNYA ve Milliyet gazetelerinde köşe yazarlığı ve NTV’de program yapan Güngör Uras’ı anma törenine ailesi ve sevenleri katıldı.

İstanbul Aşiyan Mezarlığı’nda düzenlenen törende duygu dolu bir konuşma yapan eşi Nuran Uras, Güngör Uras’a gösterilen sevgiden büyük gurur duyduğunu belirterek “Hepimizin anıları çok taze. Ve yaşamımız boyunca da taze kalmaya devam edecek herhalde” diye konuştu. Nuran Uras, tören organizasyonu için Milliyet Gazetesi’ne ve Güngör Uras’ın anısına Saygı Kitabı’nı yayımlayan DÜNYA Gazetesi’ne de teşekkür etti.

Ege Cansen: Bugün Güngör’ün 285’inci yaşını kutluyoruz

Törene katılan yakın arkadaşı Ege Cansen, “Biz burada bir ölüm yıldönümü değil doğum yıldönümü kutluyoruz. Çünkü bugün Güngör Uras’ın eserleriyle aynı zamanda doğduğu gündür. Güngör, dolu dolu yaşadı ve herkese faydası oldu. Hepimizi bilgilendirdi. Onun için bugünleri anma ve mutluluk günleri olarak değerlendirelim. Üzüntü ve yas günleri olarak değil. Yaşamı boyunca ne iş yapsa hepimizden çok üretti. Toplumla iyi ilişkiler kurmak için kahramanlar yarattı. Ayşe Teyze, Ali Rıza Amca, ‘Saf ve Bakir Anadolu Çocuğu’… Yaptığı bütün işleri toplarsanız bugün Güngör’ün 285’inci yaşını kutluyoruz” dedi.

Anısına Saygı Kitabı

Törende DÜNYA Gazetesi tarafından hazırlanan “Güngör Uras’a Saygı Kitabı-Ayşe Teyze’nin İzinde” başlığını taşıyan kitap ailesine ve sevenlerine takdim edildi. 26 akademisyen, ekonomist ve gazetecinin yazıları ile 17 çizerin de eserleri ile katkı sunduğu kitap 224 sayfadan oluşuyor. Kitabın Güngör Uras’ın anısına gösterilen büyük bir vefa örneği olduğunu söyleyen Nuran Uras, esere katkı sunan yazar ve çizer ekibine müteşekkir olduğunu kaydetti.