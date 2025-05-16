Texas’tan Ankara’ya uzanan güvenlik ağı kuralım

Nagihan KALSIN

NATO’nun 360 derecelik güvenlik yak­laşımıyla hareket etmesi ge­rektiğini belirten Fidan, “İt­tifak çapında Teksas’tan An­kara’ya uzanan bir güvenlik ağı, savunma ağı oluşturma­mız gerekiyor. NATO’nun küresel ölçekte güçlü ve bü­tüncül bir güvenlik şemsiye­si inşa etmesi önemli” dedi.

“İstanbul’daki görüşmelerden umutluyuz”

Fidan, Ukrayna’daki sava­şın sona erdirilmesine yö­nelik diplomatik çözüm ara­yışlarına da değindi. Tür­kiye’nin her zaman adil ve kalıcı barışı savunduğunu vurgulayan Fidan, “Üç yıllık ızdırabın ardından bir fırsat penceresi açıldığını görüyo­ruz. İstanbul’da yürütülecek yeni görüşmelere dair umut­luyuz” mesajlarını verdi.

“Türkiye etkileyici bir savunma sanayisi tabanına sahip”

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de, savunma sa­nayiini güçlendirmek zo­runda olduklarını belirterek, “Türkiye etkileyici bir savun­ma sanayi tabanına sahip” de­di. Rutte, İstanbul’daki barış müzakerelerine de atıfta bu­lunarak, “Türkiye’nin bir ara­ya getirme gücü açıkça orta­da. Bunu her gün görebiliyo­ruz” dedi. Antalya’daki NEST Kongre Merkezi’nde düzen­lenen toplantı sonrası gaze­tecilere açıklamalarda bu­lunan Rutte, savunma sana­yisinin güçlendirilmesinin, NATO’nun 1 milyar vatandaşı koruma görevini sürdürebil­mesi için zorunlu olduğunu dile getirdi. Rutte, “Türkiye, etkileyici bir savunma sana­yisi tabanına sahip. ABD’yle ve Avrupa’daki tüm endüstri­ler ve ülkelerle yakın iş birli­ği içinde çalışıyor” ifadelerini kullandı.