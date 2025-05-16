Texas’tan Ankara’ya uzanan güvenlik ağı kuralım
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya’da düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı’nın açılışında konuştu. Mevcut krizlerin ve bölgesel çatışmaların NATO ittifakını doğrudan etkilediğine dikkat çeken Bakan Fidan, “Birliğimizi ve dayanışmamızı daha da güçlendirmeye yönelik tedbirleri ele alacağız” ifadesini kullandı.
Nagihan KALSIN
NATO’nun 360 derecelik güvenlik yaklaşımıyla hareket etmesi gerektiğini belirten Fidan, “İttifak çapında Teksas’tan Ankara’ya uzanan bir güvenlik ağı, savunma ağı oluşturmamız gerekiyor. NATO’nun küresel ölçekte güçlü ve bütüncül bir güvenlik şemsiyesi inşa etmesi önemli” dedi.
“İstanbul’daki görüşmelerden umutluyuz”
Fidan, Ukrayna’daki savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik çözüm arayışlarına da değindi. Türkiye’nin her zaman adil ve kalıcı barışı savunduğunu vurgulayan Fidan, “Üç yıllık ızdırabın ardından bir fırsat penceresi açıldığını görüyoruz. İstanbul’da yürütülecek yeni görüşmelere dair umutluyuz” mesajlarını verdi.
“Türkiye etkileyici bir savunma sanayisi tabanına sahip”
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de, savunma sanayiini güçlendirmek zorunda olduklarını belirterek, “Türkiye etkileyici bir savunma sanayi tabanına sahip” dedi. Rutte, İstanbul’daki barış müzakerelerine de atıfta bulunarak, “Türkiye’nin bir araya getirme gücü açıkça ortada. Bunu her gün görebiliyoruz” dedi. Antalya’daki NEST Kongre Merkezi’nde düzenlenen toplantı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Rutte, savunma sanayisinin güçlendirilmesinin, NATO’nun 1 milyar vatandaşı koruma görevini sürdürebilmesi için zorunlu olduğunu dile getirdi. Rutte, “Türkiye, etkileyici bir savunma sanayisi tabanına sahip. ABD’yle ve Avrupa’daki tüm endüstriler ve ülkelerle yakın iş birliği içinde çalışıyor” ifadelerini kullandı.