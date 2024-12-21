TEXIT'24 Tekstil Zirvesi: "Sektör ciddi anlamda zorlanıyor"

İstanbul'da "TEXIT'24 Tekstil Zirvesi" düzenlendi. Genç MÜSİAD tarafından derneğin genel merkezinde düzenlenen zirvede konuşan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, MÜSİAD'ın, 14 bin 501 üyesinin bulunduğunu ve bunun üçte birinin gençlerden meydana geldiğini söyledi.

Maliyetlerin sektörü zorladığı vurgusu

Gençlerin çalışmalarından gurur duyduklarını aktaran Asmalı, "Günümüzde gençlerimizin farklı kötü alışkanlıklara sürüklendiği, özellikle sosyal medyanın esiri olduğu bir ortamda gençlerimizin iş, ticaret ve yatırım konuşmasından gurur duyuyoruz." değerlendirmesine bulundu.

Markalaşma, dijitalleşme ve verimliliğin herkesin gündeminde olduğunu ifade eden Asmalı, Türkiye'de artan iş gücü maliyetlerinin sektörü ciddi oranda zorladığına dikkati çekti.

"Türkiye'de ekonomik anlamda bir daralma var"

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz de sektörü ileriye taşıyacak gençlerle birlikte olmanın önemine değindi ve gerek dünyada gerekse Türkiye'de ekonomik anlamda bir daralmanın olduğunun altını çizdi:

"Dünyada yaklaşık yüzde 13 oranında sektörümüz daraldı. Global ticaret hacmi olarak 2023 yılında tekstil sektörü 306 milyar dolara düştü. Hazır giyim sektörü ise 447 milyar dolara düştü. En büyük pazarlarımız Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da yüzde 20'lere varan daralma var."

Türkiye tekstil sektörünün dünya pazarlarından aldığı payın yüzde 3,4 olduğuna dikkati çeken Öksüz, "Tekstil sektörü olarak geçen sene 12 milyar dolar ihracat yapmıştık. Hazır giyimle beraber 28 milyar dolar ihracat rakamı vardı. Tekstil sektörü olarak yüzde 2 kayıpla seneyi kapatacağız." şeklinde konuştu.

"Tekstil sektöründeki sıkışıklığı hepimiz görüyoruz"

Genç MÜSİAD Başkanı Cahit Ertemel ise mevcut küresel ekonomik politika ve Türkiye'nin yürüttüğü ekonomik politikanın tekstil sektörünü de etkilediğini belirterek, rekabetçiliğin, uluslararası yatırımların konuşulduğu bir tekstil piyasasının olduğunu söyledi.

Sürdürülebilirlik, dijitalleşme, sanayi ve akademi işbirliğinin daha çok konuşulduğu bir ortamda olduklarını aktaran Ertemel, "Tekstil sektöründeki sıkışıklığı ve daralmışlığı hepimiz görüyoruz. Burada aslında yapmamız gereken trendleri takip edip, dönüşebilir yapılar inşa etmek." dedi.

Ertemel, çok büyük geleneksel şirketlerin ve tekstil fabrikalarının olduğunu ifade ederek, değişime kapalı oldukları için şu an zorluk çektiklerini söyledi.