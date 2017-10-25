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Tezcan: Boşalan belediye başkanlıklarına aday göstermeyeceğiz

CHP boşalan belediye başkanlıklarına seçimde aday göstermeyecek.

Tezcan: Boşalan belediye başkanlıklarına aday göstermeyeceğiz
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CHP Sözcüsü Tezcan: "Bundan sonra istifa sebebiyle boşalan belediye başkanlıklarına aday göstermeyeceğiz" dedi.

Kaynak: AA

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