TFF binasına silahlı saldırı: 2 şüpheli yakalandı

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) İstanbul Riva'daki merkez binasına silahlı saldırıda bulunuldu.

Konuya ilişkin Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılırken, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla saldırıyı kınadı.

Alınan bilgiye göre, binaya kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce dışarıdan silahla birkaç el ateş edildi. Saldırıda yaralanan olmadığı öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, konuyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, TFF binasına saldırıyla ilgili soruşturma başlattı.

Vali Yerlikaya: Saldırıyı şiddetle kınıyorum

Bu arada, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, konuya ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki yönetim binasına yapılan silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Saldırıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.

Kulüpler Birliği ve kulüplerden kınama

Kulüpler Birliği Vakfı ve Süper Lig kulüpleri, yaptıkları açıklamalarla silahlı saldırıyı kınadı. Kulüpler Birliği Vakfı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki tesislerine gerçekleştirilen silahlı saldırıyı lanetliyor, TFF'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Faillerinin bir an önce bulunup en ağır şekilde cezalandırılmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe Kulübü, internet sitesinde, "Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'da bulunan binasına silahlı saldırıda bulunulduğunu üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Yapılan bu saldırıyı kınıyor; Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri ve tüm futbol camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Güvenlik güçlerimizin, endişe verici vahim olayın takipçisi olarak sorumluları en kısa sürede adaletin önüne çıkaracaklarına olan inancımızın tam olduğunu vurguluyoruz." mesajına yer verdi.

Galatasaray Kulübü de "Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki merkezine düzenlenen silahlı saldırıyı şiddetle kınıyor, başta TFF olmak üzere tüm futbol camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." paylaşımında bulundu.

Beşiktaş Kulübü, paylaşımında "Türkiye Futbol Federasyonu Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ne yönelik silahlı saldırıyı şiddetle kınıyor, Türkiye Futbol Federasyonu yönetici ve çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verdi.

Trabzonspor Kulübü de sosyal medya hesabında, "Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki merkezine düzenlenen silahlı saldırıyı şiddetle kınıyor, TFF ailesi ve tüm futbol paydaşlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerini paylaştı.

Bakan Soylu: İki kişi yakalandı

TFF Binasını ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, burada yaptığı açıklamada saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen C.U. ve U.G. isimli iki şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığını söyledi. TFF binasına 11 el ateş edildiğini, kurşunlardan 5'inin binaya isabet ettiğini belirten Soylu, saldırganların alkol aldıklarını ifade etti.