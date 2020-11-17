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TFF ile yayıncı kuruluş anlaşma sağladı

Bakan Kasapoğlu, TFF ile yayıncı kuruluşun anlaşma sağladığını duyurdu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile yayıncı kuruluş arasında anlaşmanın sağlandığını açıkladı.

Bakan Kasapoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "TFF Başkanı Nihat Özdemir ve beIN Media Group CEO'su Yousef Al-Obaidly ile Bakanlığımızda bir araya geldik. TFF ile beIN SPORTS arasında anlaşma sağlandığı bilgisini paylaşmak isterim. Her iki tarafa da teşekkür eder, Türk futboluna hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.