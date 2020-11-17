TFF ile yayıncı kuruluş anlaşma sağladı
Bakan Kasapoğlu, TFF ile yayıncı kuruluşun anlaşma sağladığını duyurdu.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile yayıncı kuruluş arasında anlaşmanın sağlandığını açıkladı.
TFF Başkanı Nihat Özdemir ve beIN Media Group CEO'su Yousef Al-Obaidly ile Bakanlığımızda bir araya geldik.— Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) November 17, 2020
TFF ile beIN SPORTS arasında anlaşma sağlandığı bilgisini paylaşmak isterim.
Her iki tarafa da teşekkür eder, Türk futboluna hayırlı olmasını dilerim. pic.twitter.com/BcVu9hSqss
Bakan Kasapoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "TFF Başkanı Nihat Özdemir ve beIN Media Group CEO'su Yousef Al-Obaidly ile Bakanlığımızda bir araya geldik. TFF ile beIN SPORTS arasında anlaşma sağlandığı bilgisini paylaşmak isterim. Her iki tarafa da teşekkür eder, Türk futboluna hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.