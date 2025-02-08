TFF'den Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'e dair yeni açıklama
Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun verdiği cezalara yapılan itirazları görüştü ve aldığı son kararları açıkladı. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in 45 günlük hak mahrumiyeti cezasını 22 güne indiren TFF'nin diğer kararları ise şunlar...
Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'e futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları nedeniyle verilen 45 günlük hak mahrumiyeti cezasında 1/2 oranında indirime giderek 22 gün olarak uyguladı.
Kurul, sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Metin Öztürk'e verilen 23 gün hak mahrumiyeti ve 750 bin lira cezayı kaldırırken Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu'nun aynı miktardaki cezasını onadı.
GS ve FB para cezaları onandı
Kurul, Galatasaray Kulübü'nün toplam 663 bin lira, Fenerbahçe Kulübü'nün ise 525 bin liralık cezalarını da onadı.
Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin bazı taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesine yaptığı itirazı reddetti.
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasındaki Net Global Sivasspor maçında takım arkadaşına fiziki müdahalede bulunan Bellona Kayserisporlu Stephane Bahoken'in 3 maç men ve 58 bin 500 liralık cezası onandı.