TFF'den takım sayısı düzenlemesi: Yeni sezonda Süper Lig'de 18 takım mücadele edecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), profesyonel liglerde takım sayısının azaltılması yönündeki uzun vadeli planın ilk adımını attı. 16 Nisan 2025 tarihinde Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar doğrultusunda, Süper Lig'de gelecek sezondan itibaren 18 takım mücadele edecek.

TFF’den yapılan açıklamada, profesyonel liglerdeki takım sayısının COVID-19 pandemisi sonrası artış gösterdiği, 2019-2020 sezonunda 125 olan takım sayısının, küme düşmenin kaldırılmasıyla birlikte 2020-21 sezonunda 145’e çıktığı hatırlatıldı. Ancak bu artışın sürdürülebilir olmadığı belirtilerek, kademeli bir daralmayla toplam takım sayısının 139'dan 120'ye indirileceği açıklandı.

Süper Lig’in 2020-2021 sezonunda 21 takımla oynanmasının ardından, liglerin yeniden yapılandırılması hedeflenmişti. Fakat 2023 yılında yaşanan deprem felaketi nedeniyle liglerden çekilen takımlar ve olağanüstü koşullar, bu süreci geciktirmişti. TFF, 2025-2026 sezonu itibarıyla yeniden bu hedef doğrultusunda adımlar atacak.

Yapılan açıklamada, "Kulüp gelirlerinin artırılması ve daha güçlü bir rekabet ortamı oluşturulması amacıyla, profesyonel liglerdeki takım sayısı kademeli olarak azaltılacaktır" ifadelerine yer verildi.

TFF ayrıca, bu kararın sadece Süper Lig’i değil, alt ligleri de kapsadığını ve önümüzdeki sezonlardan itibaren düşme-çıkma kotalarının yeniden düzenleneceğini bildirdi. Uygulamanın detaylarına ilişkin görsel ve sezonlara göre kademeli geçiş takvimi de kamuoyuyla paylaşılacak.