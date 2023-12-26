TGC Başkanı Olcayto istifa etti
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin 2013 yılından bu yana başkanlığını sürdüren Turgay Olcayto, yönetime istifasını sundu. İstanbul'dan taşınma kararı alan Olcayto, 6 Ocak 2024 tarihinde başkanlık görevini bırakacak.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Kurullar ve Komisyonlar Değerlendirme Toplantısı yapıldı. Cemiyetin son 10 yıldır Başkan olarak yöneten Turgay Olcayto, yönetime istifa dilekçesini sundu.
TGC Yönetim Kurulu’nda 2013-2023 yılları arasında Başkan olarak görev yapan Turgay Olcayto İstanbul’dan taşınma kararı aldığı için 6 Ocak 2024 tarihi itibariyle görevini bırakacağını açıkladı.
TGC Yönetim Kurulu yeni görev dağılımı yaparken, Başkan Vekili olarak görev yapan Vahap Munyar’ı TGC Başkanı olarak seçti.