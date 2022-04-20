TGC üyeleri yeni yönetimini seçti
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC) 47. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Turgay Olcayto’nun başkan adayı olduğu Bağımsız Bağlantısız Özgür Gazetecilik Grubu, yönetimi üç yıl daha sürdürmeye değer görüldü.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin Cağaloğlu'ndaki binasında salı günü başlayan 47. Genel Kurul Toplantısı, bugün yapılan seçimle sona erdi.
Seçime Turgay Olcayto'nun Bağımsız Bağlantısız Özgür Gazetecilik Grubu'nun yanında Bağımsız aday olarak Seraceddin Zıddıoğlu girdi. Seçimde toplam 384 oy kullanıldı. 25 oy geçersiz sayıldı.
Kurullar itibariyle alınan oyların dökümü şöyle:
Bağımsız Bağlantısız Özgür Gazetecilik Grubu
Yönetim Kurulu Asıl
Turgay Olcayto (351), Vahap Munyar (356), Doğan Şentürk (354), Sibel Güneş (352), Niyazi Dalyancı (348), Hakan Güldağ (352), İhsan Yılmaz (355), Göksel Göksu (354), Pınar Aktaş (356), Nuray Özger (352), Uğur Güç (350)
Yönetim Kurulu Yedek
Gökmen Karadağ (354), Zeynel Lüle (354), Garbis Özatay (355), Mustafa Dolu (354), Atilla Dişbudak (356), Emrullah Özbey (347), Olay Tan (354), Önder Balıkçı (351), İsmail Özmeral (349), Ayten İnsel Serin (349),Erden Aktoğu (347)
Denetim Kurulu Asıl
Arif Esen (355), Mustafa Bakacak (358), Hilmi Hacaloğlu (356)
Denetim Kurulu Yedek
Gürsel Çelikkanat (353), Ali Yüksel (358), Ali Kılıç (356)
Onur Kurulu Asıl
Altan Öymen (359), Rahmi Turan (357), Ahmet Özdemir (354), Adnan Özyalçıner Çelik (348), Turhan Günay (351), Nevin Akkaya (354), Ayşegül Dora (357)
Onur Kurulu Yedek
Reha Erus (357), Uğur Gürtunca (357), Eyüp Bektaş (355), Mithat Kalaycıoğlu (350), Zeki Mesut Özel (348), A. Tülin Dinçelli (352), Derman Bayladı (346)
Balotaj Kurulu Asıl
Serkut Bozkurt (350), Azize Şenbülbül (354), Mesude Erşan (361), Serkan Ocak (353), Ayşegül Atakan (357), Gülay Oktar (349), Haşmet Levent Yavuz (347), Gözde Tüzer Korkmaz (345), Ümit Aslanbay (356), Sultan Uçar (353)
Balotaj Kurulu Yedek
Özlem Özdemir (354), Mehmet Sağnak Hacışabanoğlu (347), Vecide Şener (352), Cemil Ciğerim (350), Sait Yanık (352), Yonca Sevim (357), Erol Aktı (356), Akın Bodur (353), Mehmet Emin Köpüklü (346), Akın Göksu (352)
Bağımsız Aday
Seçime Bağımsız Yönetim Kurulu asıl üyeliği için aday olan Seraceddin Zıddıoğlu 15 oy aldı.