TGC’den Trabzon Temsilcisi Hikmet Aksoy için baş sağlığı mesajı

22 Mart 2020

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Trabzon Temsilcisi Hikmet Aksoy 21 Mart 2020 günü vefat etti.

Hikmet Aksoy’un cenazesi 22 Mart 2020 Pazar günü Vakfıkebir Cumhuriyet Mahallesi’ndeki evinin önünde saat 11.00’de yapılacak törenin ardından aynı mahalledeki Aile Kabristanı’nda toprağa verilecek.

Bir süredir hastanede tedavi gören Hikmet Aksoy’un vefatının ardından Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu bir baş sağlığı mesajı yayınladı.

Mesajda “Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Trabzon Temsilcimiz Hikmet Aksoy’un vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Uzun yıllardır TGC’ye, gazetecilik ve çizerlik mesleklerine başarıyla hizmet veren usta gazeteci Hikmet Aksoy’u hiç unutmayacağız. Ailesine ve basın topluluğumuza baş sağlığı diliyoruz” denildi.

HİKMET AKSOY’UN ÖZ GEÇMİŞİ

Araştırmacı, karikatürist. 1937 Vakfıkebir / Trabzon doğumlu. Lise öğrenimi sırasında İstanbul gazetelerine muhabirlik yaptı.

İlk yazısı 1953’te Vefa dergisinde, 1959-62 arası karikatürleri Türkiye Spor, Son Havadis, Büyük Gazete, Şaka, Tef vb. dergi ve gazetelerde yayımladı. Askerliğini yaptığı Simav ilçesinde Köy Raporu adlı bir gazete çıkardı (1963-65). 1959’dan bu yana Trabzon gazetelerinden Hizmet, Hakimiyet, Son Haber, Türkçesi vb. gazetelerinde yayın yönetmeni ve yazı işleri müdürü olarak çalıştı. Basın kuruluşlarından yirmi civarında ödül aldı. 1996’da Karadeniz Fıkraları Ajansını kurdu. TGC Bizim Gazete’de karikatürleri yayınlandı. TGC Trabzon Temsilcisi olarak görev yapıyordu.

ESERLERİ

ARAŞTIRMA-İNCELEME: Her Yönüyle Vakfıkebir (1965), Vakfıkebir İlçesi ve Çevresi (1973), Faik Ahmet Barutçu (1995), Trabzon Basını (1998), Karikatürün Trabzon Boyutu (1999).

DERLEME: Made in Karadeniz - Fıkralar (1998), Kemençe Çalayim mi? (2000).

HAKKINDA: Dr. Mustafa Duman / Trabzon‘u Anlatan Birkaç Kitap (Cumhuriyet Kitap, 11.7.2002