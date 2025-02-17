The Economist'in 'Erdoğan eleştirisi'ne Bakan Tunç'tan sert tepki

İngiltere merkezli The Economist, "Türkiye'de yeni bir baskı dalgısı güçleniyor" başlıklı yazısında son dönemdeki yargı kararlarına dikkat çekti. Ünlülerin menajeri Ayşe Barım'ın 10 yıl önce yaşanan Gezi Parkı olaylarından tutuklanması, CHP'li belediye başkanlarının bir bir terör soruşturmasından gözaltına alınması ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başsavcıyı tehdit ettiği gerekçesiyle yargılanması gibi konulara değinen dergiye Bakan Tunç'tan sert tepki geldi.

'Erdoğan'ı hedef alması asla kabul edilemez'

Sosyal medya hesabından, The Economist'in haberine ilişkin paylaşımda bulunan Tunç, "The Economist'in devam eden soruşturmalar üzerinden yalan ve iftiralarla ülkemizi ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alması asla kabul edilemez" dedi.

'Karalama kampanyası'

Türk yargısının hukukun üstünlüğü ilkesi çerçevesinde bağımsız ve tarafsız bir şekilde görevini sürdürdüğünü vurgulayan Tunç, The Economist'in, Türkiye'ye karşı objektif bir yaklaşım sergilemekten uzak olduğunu ve ülkeye yönelik açık bir karalama kampanyası yürüttüğünü aktardı.

'Manipülatif girişim, küresel kumpas'

Tunç, açıklamasında şunları kaydetti:

"Türkiye'nin, bölgesinde güçlenen rolü, güvenlik politikalarındaki başarısı ve ekonomik büyümesi, birilerini rahatsız etmektedir. Bu tür manipülatif girişimler, ülkemizi hedef alan küresel kumpasların yeni versiyonlarından başka bir şey değildir.

Unutulmamalıdır ki birilerinin yönlendirdiği, operasyon yapmaya çalıştığı eski Türkiye artık geride kalmıştır. Karanlık odakların hazırladığı bu kirli senaryolara asla boyun eğmeyeceğimizi herkes bilmelidir.

The Economist ve benzeri çevrelerin dezenformasyon kampanyalarına karşı dimdik durmaya, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, milletimizin desteğiyle dünyada söz sahibi olmaya, daha da güçlenmeye ve büyümeye devam edeceğiz."