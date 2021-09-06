THK'nın Kayyum Başkanı Cenap Aşçı istifa etti
Türk Hava Kurumu'na (THK) 2019'da Kayyum Heyeti Başkanı olarak atanan Cenap Aşçı, istifa dilekçesini mahkemeye verdi.
2019'da THK'ya Adnan Zengin ve Abdullah Kaya ile birlikte yönetim kayyumu olarak atanan Cenap Aşçı, Ankara 9'ncu Sulh Hukuk Mahkemesi'ne bugün istifa dilekçesini verdi.
Aşçı'nın istifa gerekç esi olarak, Türkiye genelinde yaşanan orman yangınları nedeniyle kurumun ve şahsının yıpratılmasını gösterdiği öne sürüldü.
THK Kayyum Başkanı Aşçı, Türkiye'de yaşanan yangın felaketleri sonrası THK'nın yangın söndürme uçaklarının yaşanan tartışmalar ardından 4 milyon dolara uşuşa hazır hale getirilebileceğini söylemişti.
Aşçı, bu açıklamalarıyla Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin sözleriyle çelişmişti.