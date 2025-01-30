Thodex kurucusu Faruk Özer tahliye mi oldu? Avukatı açıkladı

Hakkında 11.462 yıla kadar hapsi istenen Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında Avukatı Sevgi Erarslan'da açıklama geldi.

Erarslan, Özer ve onunla birlikte yargılanan müvekkiller hakkında dolandırıcılık suçlamasına ilişkin tutukluğun devamına karar verirken, örgüt suçu yönünde tahliye kararı verildiğini kaydetti.

MÜVEKKİL FARUK FATİH ÖZER- TAHLİYE KARARI AÇIKLAMASI.

İstanbul 22. Bölge Adliye Mahkemesinin vermiş olduğu suç örgütü kurmaktan tahliye kararını da haiz BOZMA kararı hakkında Basın Açıklamamız: pic.twitter.com/LwYnEAWiME — Sevgi Erarslan (@erarslansevgi) January 30, 2025

Ne olmuştu?

Arnavutluk Yüksek Mahkemesi, binlerce kişiyi dolandırdığı iddiasıyla kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iadesini onaylamış ve Özer, 2023 yılında Türkiye'ye getirilmişti.

Türkiye'de gözaltına alınan Faruk Fatih Özer çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi Faruk Fatih Özer ve iki sanığa 11 bin 196 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezası vermişti. Mahkeme, ayrıca sanıklar Faruk Fatih Özer, Güven Özer ve Serap Özer'e ayrı ayrı 8 milyar 871 milyon 675 bin lira olmak üzere toplamda 26 milyar 615 milyon 25 bin lira adli para cezası vermişti. Heyet, verilen para cezalarının bir kısmının 24 ay taksitle ödenmesine hükmetmişti.

Bu yargılama sürerken yeni mağdurların ortaya çıkması üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Faruk Fatih Özer ve diğer sanıklar hakkında ikinci soruşturma dosyası açmıştı. Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 21 kişi "şüpheli" sıfatıyla yer almıştı.

İddianamede, Faruk Fatih Özer'in "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" "nitelikli dolandırıcılık" ile "örgüt kurma ve yönetme" suçlarından toplam 11 bin 462 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.