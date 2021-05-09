Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'e yardım eden kişi yakalandı

Edinilen bilgiye göre Thodex kriptopara borsası yöneticisi Faruk Fatih Özer'le birlikte Tiran'da bir otele giriş yaparken görüntülenen Altjan Canaj adli kişi yakalandı.

Soruşturmada son dakika bilgisine göre, Altjan Canaj Edevaldo Haxhiu adlı kişiyle Faruk Fatih Özer'e yardımcı olduklarını itiraf etti. Thodex’in firari kurucusu Özer’i hatırlı bir arkadaşının isteğiyle havalimanında karşılayıp otele götürdüklerini anlattı.

Canaj, basından Özer’in büyük bir dolandırıcılığın içinde olduğunu öğrenince, Edevaldo Haxhiu ile yeniden görüştüğünü söyledi. Korktukları için 15 gündür polisten kaçtığını ve saklandığını ifade etti.