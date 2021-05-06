Thodex'in kurucusu firari Faruk Fatih Özer, Arnavutluk'ta görüntülendi

Gerisinde binlerce mağdur bırakan Thodex'in kurucusu, Arnavutluk'ta bir otele giriş yaparken görüntülendi. TRT Haber'in ele geçirdiği görüntülerde otele kayıt yaptırmak için gelen Özer'in yanında kırmızı montlu bir kişi de dikkat çekti.





Başkent Tiran'daki bu ötelde Özer 3 günlük rezervasyon yaptırdı. Ücreti peşin ödedi ancak ikinci gün ortadan kayboldu.

Kaçmış olabileceği ihtimaline karşı aramalar Karadağ, Kosova ve Kuzey Makedonya'da da yoğunlaştırıldı. Türk polisi bu ülkelerin Interpol polislerini de uyardı.



