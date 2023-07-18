Thodex'in kurucusuna 40 bin 462 yıla kadar hapis istemi

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 7'si tutuklu 21 sanığın dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle yargılandığı davada cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Özer'in de aralarında bulunduğu 5 tutuklu sanık ve bir kısım müşteki ile tarafların avukatları katıldı.

Tutuklu sanıkların 2'sinin Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandığı duruşmada, cumhuriyet savcısı esas hakkındaki son görüşünü açıkladı.

Üç suçlama

Mütalaada, Faruk Fatih Özer'in, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 12 bin 142 yıldan, 40 bin 462 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Duruşma cumhuriyet savcısının mütalaasını okumasıyla sürüyor.

Arnavutluk'ta yakalanmıştı

Kırmızı bültenle aranan Özer, 30 Ağustos 2022'de Arnavutluk'ta yakalanmıştı.

Yargılama süreci sonunda 30 Aralık 2022'deki duruşmada Özer'in Türkiye'ye iadesine karar verilmişti.

Öze, 20 Nisan'da uçakla İstanbul'a getirilmişti.