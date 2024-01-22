Thodex'in kurucusuna yeni iddianame: Rekor miktarda ceza isteniyor

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 572 mağdurun şikayetinin ardından, Thodex kripto para borsası üzerinden dolandırıcılık yapıldığı gerekçesiyle Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 21 kişi hakkında başlatılan ikinci soruşturma dosyasını tamamladı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 21 kişi "şüpheli" sıfatıyla yer aldı.

Zarar 94 milyon lira

Fatih Faruk Özer'le 7 şüphelinin örgüt yöneticisi, 13 şüphelinin örgüt üyesi olarak yer aldığı iddianamede, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna göre mağdurların zararının 94 milyon lira olduğu bildirildi.

İddianamede, Faruk Fatih Özer'in "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "nitelikli dolandırıcılık" ile "örgüt kurma ve yönetme" suçlarından toplam 11 bin 462 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Diğer şüpheliler hakkında da benzer suçlardan değişen sürelerde hapis cezası istenen iddianame, değerlendirilmek üzere ağır ceza mahkemesine gönderildi.

Arnavutluk'ta yakalandı; ilk davada ceza aldı

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, 30 Ağustos 2022'de Arnavutluk'ta yakalanmıştı. Arnavutluk'taki Dıraç Temyiz Mahkemesinin iade kararının ardından 20 Nisan'da ülkeye getirilen Özer tutuklanmıştı.

Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi Faruk Fatih Özer ve iki sanığa 11 bin 196 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezası vermişti. Mahkeme, ayrıca sanıklar Faruk Fatih Özer, Güven Özer ve Serap Özer'e ayrı ayrı 8 milyar 871 milyon 675 bin lira olmak üzere toplamda 26 milyar 615 milyon 25 bin lira adli para cezası vermişti. Heyet, verilen para cezalarının bir kısmının 24 ay taksitle ödenmesine hükmetmişti.

Bu yargılama sürerken yeni mağdurların ortaya çıkması üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Faruk Fatih Özer ve diğer sanıklar hakkında ikinci soruşturma dosyası açmıştı.