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Thodex'te haciz işlemi

Kripto para borsası Thodex'in bir mağdurunun başvurusu üzerine başlatılan icra davasında, şirketin Kadıköy'de bulunan binasında haciz işlemleri gerçekleştirildi. Şirket binasındaki beyaz eşyalara ve şirkete ait 3 otomobile haciz işlemi yapıldı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Şirketten alacağına karşılık bir kişinin haciz talebinin Anadolu 21. İcra Dairesi Müdürlüğünce kabul edilmesi üzerine, mağdur avukatı Sinan Keskin ve icra memurları, şirketin Merdivenköy Mahallesi'nde bulunan binasına geldi.

Polis ekiplerinin de eşlik ettiği haciz işleminde içeride bulunan bilgisayar, televizyon ve bulaşık makinesi gibi eşyaların değer tespiti yapıldı.

Yaklaşık 2 saat değer tespiti yapılan eşyaların muhafaza altına alınması işleminin, daha sonra gerçekleştirileceği belirtildi.

Öte yandan, şirkete ait 3 otomobile de haciz işlemi uygulandığı öğrenildi.

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