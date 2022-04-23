THY 23 Nisan’da çocukları uçakla tanıştırdı  

Türk Hava Yolları'ndan (THY) yapılan açıklama Ordu’nun Yokuşdibi Köyü İlköğretim Okulu ve Giresun’un Çatak Köyü İlköğretim Okulu’nda eğitim gören 10-12 yaş arası 46 öğrenci kendi isimleriyle düzenlenmiş biniş kartlarını alarak Türk Hava Yolları’nın Ordu- Giresun Havalimanı’na gelen uçağına bindi. Hayatlarında ilk kez uçağa binen çocuklar pilot ve kabin memurlarıyla tanışarak derste çizdikleri havacılık temalı resimleri uçuş ekibine hediye etti. Uçağın Kaptan Pilotu uçakta bulunan çocuklar için yaptığı özel anonsta “Yarınlarımızın teminatı sevgili çocuklar, kanatlarınız hep açık ve hayalleriniz daima yükseklerde olsun” mesajını verdi. Bugüne özel olarak uçağının sefer sayısı ise TK-1920 olarak düzenlendi.

Çocuklara havalimanı kulesinden yer hizmetlerine kadar pek çok noktada THY çalışanları ile birlikte havacılık tanıtıldı. Çocuklar daha sonra Ordu Boztepe’yi ve Giresun Kalesi’ni gezerek eğlenceli bir gün geçirdi