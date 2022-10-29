THY, 29 özel çocuğu Ankara’da ağırladı

Hüseyin ASLIYÜCE

Türk Hava Yoları'nın (THY) Ankara Satış Müdürlüğü öncülüğünde THY Spor Kulübü ve Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu destekleriyle yapılan proje kapsamında Ankara, Mardin, Kars, Trabzon, Adana, İzmir ve İstanbul'dan gelen 29 özel çocuğun ilk durağı Anıtkabir oldu. Daha sona birinci meclisi ve Çumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni ziyaret eden çocuklar daha sonra Gençlerbirliği Spor Kulübü'nün misafiri oldu.

İlk kez uçağa bindiler

Futbolcular ile maç yaparak keyifli anlar yaşayan çocuklar, eğlence merkezinde eğlendiler. Özel çocuklar arasında bulunan ve programa Adana'dan katılan Selanay "İlk kez uçağa bindim ve ilk kez Ankara'ya geldim. THY'nin bu organizasyon için çok teşekkür ederim" dedi. Ankara Esenboğa Havalimanı'nda THY'nin özel salonunda ağırlanan çocuklara özel spor kıyafetleri hediye edildi

"Çocukların kalbine dokunmak istedik"

THY Ankara Satış Müdürü Melih Torlak 7 farklı bölgeden gelen 29 özel çocuk ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladıklarını belirterek "Çocuklarımızın kalbine dokunarak yüzlerinde bir tebessüm oluşturma amacıyla yaptığımız bu çalışmada mutluluklarını görmek bizim için değerliydi. Başta Türk Hava Yolları Ankara Satış Müdürlüğü çalışanları olmak üzere, bu çalışmada bizlere destek veren Ankara Valiliği, THY Spor Kulübü ve Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'na teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.