THY, AJet ve Pegasus uçuşlardaki ek hakları 30 Haziran’a uzattı

Türk Hava Yolları (THY), AJet ve Pegasus, İsrail'in İran'a düzenlediği saldırı sonrasında bölgede artan gerilim nedeniyle İran, Irak, Suriye, Ürdün ve Lübnan'a seyahat edecek yolcular için tanınan ek hakların 30 Haziran'a kadar uzatıldığını duyurdu.

Havayolu şirketleri tarafından yapılan bilgilendirmede, Ortadoğu'daki mevcut güvenlik koşullarının uçuşları etkilediği belirtilerek, ilgili ülkelere biletleri bulunan yolculara çeşitli kolaylıklar sağlandığı ifade edildi.

13 Haziran ile 30 Haziran 2025 tarihleri arasındaki uçuşlar için geçerli olmak üzere, bu süreçte İran, Irak, Suriye, Ürdün ve Lübnan'a seyahat planlayan yolcular; rezervasyon değişikliği, bilet iadesi ya da bilet süresi uzatma işlemlerini, 30 Haziran 2025 (dahil) tarihine kadar herhangi bir ücret ödemeden gerçekleştirebilecek.