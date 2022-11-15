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THY, BAE uçuşlarında COVID-19 tedbirlerini kaldırdı

Türk Hava Yolları (THY), Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) uçuşlarında COVID-19 tedbirlerinin kaldırıldığını, bu ülkeye girişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu olmadığını bildirdi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede, "Birleşik Arap Emirlikleri'nde uygulanan COVID-19 tedbirleri sona ermiştir. Bu ülkeye girişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur. Keyifli seyahatler." ifadeleri kullanıldı.

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