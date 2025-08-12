THY, Çin seferlerini haftada 31’e çıkarıyor

Türk Hava Yolları, Asya pazarındaki varlığını güçlendirmek için Çin’e yönelik uçuş sayısını artırıyor. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Pekin, Şanghay ve Guanzu’ya yapılan seferlerde önemli bir artışa gidileceğini açıkladı.

Haftalık uçuş sayısı 21’den 31’e yükseliyor

Ekşi, mevcut durumda Çin’e haftada 21 yolcu seferi düzenlediklerini belirterek, “26 Ekim 2025 itibarıyla Pekin 10, Şanghay 11 ve Guanzu 10 olmak üzere haftalık toplam sefer sayımızı 31’e çıkarıyoruz” dedi.

Yeni planlamayla birlikte özellikle iş seyahatleri ve turistik talebin karşılanmasında önemli bir kapasite artışı sağlanacak.