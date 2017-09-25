THY: Erbil seferleri devam ediyor
Türk Hava Yolları, Erbil uçuşlarının iptal edildiği iddialarını yalanladı.
Kuzey Irak'ta faaliyet gösteren internet siteleri, Erbil Uluslararası Havalimanı Sorumlusu Telar Fayeq'a dayandırarak Türk Hava Yolları'nın (THY) 25 Eylül'deki Erbil uçuşlarını 'Yolcu olmaması' gerekçesiyle iptal ettiğini yazdı.
Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği ise bugün saat 00.15'te İstanbul-Erbil seferinin gerçekleştirildiğini ve iptallerin söz konusu olmadığını açıkladı. THY ayrıca bugün yapılması planlanan Gaziantep- Erbil seferini yolcu yetersizliği nedeniyle iptal edildiğini belirtti. Atlasglobal Hava Yolları'nın da bugün yapılacak seferinin saatinin ileriye alındığı ve bu seferin gerçekleştirileceği öğrenildi.
Barzani: Bu, yarın Kürdistan'ı kuracağımız anlamına gelmez
Kuzey Irak'taki tartışmalı referandum başladı