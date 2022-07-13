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THY eski genel müdürü vefat etti 

Türk Hava Yolları (THY),Eski Genel Müdürü Emekli Kaptan Pilot Atilla Çelebi hayatını kaybetti.  

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Hüseyin ASLIYÜCE 

Türk Hava Kuvvetleri’nden ayrıldıktan sonra havayolu şirketlerinde ve THY’de pilotluk yapan Atilla Çelebi 1994- 1997 yılları arasında da THY Genel Müdürlük yapmıştı. Koronavirüs tedavisi gören Çelebi, 1972 yılında TRT’de yayınlan ve bir THY pilotunun günlük uçuş rutinini anlatıldığı belgeselde görev almıştı. 

Bilal Ekşi duyurdu 

Çelebi’nin vefatını twitter hesabından duyuran THY Genel Müdürü Bila Ekşi “ Türk Hava Yolları eski genel müdürlerimizden (1994-1997) Kaptan Pilot Atilla Çelebi’nin vefat ettiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Merhuma Allah’tan rahmet, kıymetli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilerim. THY ailemizin başı sağ olsun” ifadelerini kullandı. 

Çelebi’nin cenazesinin yarın öğlen namazından sonra Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi. 

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