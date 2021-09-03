THY Genel Müdürü Ekşi’den aşı kartı ve PCR testi açıklaması
Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, 6 Eylül'de genelge kapsamında iç hatlarda başlayacak aşı, bağışıklık veya PCR sonucu gösterme zorunluluğunun 18 yaş ve üstü yolcular için geçerli olduğunu söyledi.
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden 6 Eylül Pazartesi günü itibarıyla iç hatlarda uygulama aldıkları aşı kartı veya PCR test sonucunu görme zorunluluğun ilişkin açıklama yaptı.
6 Eylül'de genelge kapsamında iç hatlarda başlayacak aşı, bağışıklık veya PCR sonucu gösterme zorunluluğunun 18 yaş ve üstü yolcular için geçerli olduğunu belirten Ekşi, “Aşı için gereklilik: Biontech ve Sinovac için 2 doz yapılmış olması ve üzerinden en az 14 gün geçmiş olması.
Bağışıklık için: Hastalığı geçirmiş, karantina süresini tamamlamış ve hastalığın atlatılmasından 180 gün geçmemiş olması. PCR kriteri: Planlanan uçuştan maksimum 48 saat öncesinde numune verilmiş olan bir negatif PCR testinin HES uygulamasında görülmesi.” ifadelerini kullandı.