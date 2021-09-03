THY Genel Müdürü Ekşi’den aşı kartı ve PCR testi açıklaması

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden 6 Eylül Pazartesi günü itibarıyla iç hatlarda uygulama aldıkları aşı kartı veya PCR test sonucunu görme zorunluluğun ilişkin açıklama yaptı.

6 Eylül'de genelge kapsamında iç hatlarda başlayacak aşı, bağışıklık veya PCR sonucu gösterme zorunluluğunun 18 yaş ve üstü yolcular için geçerli olduğunu belirten Ekşi, “Aşı için gereklilik: Biontech ve Sinovac için 2 doz yapılmış olması ve üzerinden en az 14 gün geçmiş olması.

Bağışıklık için: Hastalığı geçirmiş, karantina süresini tamamlamış ve hastalığın atlatılmasından 180 gün geçmemiş olması. PCR kriteri: Planlanan uçuştan maksimum 48 saat öncesinde numune verilmiş olan bir negatif PCR testinin HES uygulamasında görülmesi.” ifadelerini kullandı.