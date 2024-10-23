THY ile Pegasus, İran seferlerini iptal etti
Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus Havayolları, 1 Kasım'a kadar İran'a seferlerini iptal etti. Gerekçe olarak da İsrail'in İran'a saldırı hazırlığında olduğu yönündeki iddialar gösterildi.
Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus Havayolları, İsrail'in İran'a saldırı hazırlığında olduğu yönündeki iddialar nedeniyle bu ülkeye yapacağı seferleri 1 Kasım'a kadar durdurma kararı aldı.
Alınan bilgiye göre, güvenlik sebebiyle daha önce Lübnan seferlerini durduran THY ve Pegasus, aynı gerekçe ile İran seferlerini de iptal etti.
Pegasus, 1 Kasım'a kadar İran'ın başkenti Tahran ile Şiraz ve İsfahan kentlerine uçuş yapmayacak.
THY de İran'ın birçok kentine yaptığı uçuşları 1 Kasım'a kadar durdurdu.