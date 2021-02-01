  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. THY, İsrail'e uçuşları durdurma kararını uzattı
Takip Et

THY, İsrail'e uçuşları durdurma kararını uzattı

THY, İsrail çıkışlı ve varışlı tüm uluslararası uçuşların geçici olarak durdurulma kararını uzattı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Türk Hava Yolları (THY), İsrail çıkışlı ve varışlı tüm uluslararası uçuşların geçici olarak durdurulma kararının, 7 Şubat'a kadar uzatıldığını duyurdu.

THY basın müşavirliğinden yapılan açıklamada, Kovid-19 karantinası nedeniyle daha önce 31 Ocak olarak açıklanan İsrail çıkışlı ve varışlı tüm uluslararası uçuşların geçici olarak durdurulma kararının, tedbirler kapsamında 7 Şubat Pazar gününe kadar uzatıldığı belirtildi.