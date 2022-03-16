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THY, İstanbul kalkışlı 57 seferini iptal etti

Türk Hava Yolları (THY), 18 Mart'ta beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı kalkışlı 57 seferini iptal etti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"18 Mart tarihinde İstanbul'da beklenen hava muhalefeti nedeniyle Meteorolojik Acil Durum Komitesi kararı gereğince İstanbul Havalimanı kalkışlı 57 seferimiz iptal edilmiştir. Seferi iptal olan yolcularımız, uçuş saatine kadar web sitemiz, mobil uygulamamız, 0850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimiz ve bileti satın olmuş oldukları acente üzerinden değişiklik veya iade işlemlerini tamamlayabilirler."

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