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THY, İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle bazı seferlerini iptal etti

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul’da 10 Mart’ta beklenen hava muhalefeti nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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THY’nin sosyal medyadaki hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"10 Mart tarihinde beklenen hava muhalefeti nedeniyle İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları kalkışlı/varışlı bazı seferlerimiz iptal edilmiştir. Seferi iptal olan yolcularımız uçuş saatine kadar web sitemiz, mobil uygulamamız ve +90 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimiz üzerinden değişiklik veya iade işlemlerini tamamlayabilirler."

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