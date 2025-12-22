THY, İstanbul–Erivan seferlerine başlıyor

Eski büyükelçi Serdar Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türk Hava Yolları’nın (THY) İstanbul–Erivan hattında tarifeli seferlere başlayacağını duyurdu.

Paylaşımda yer alan bilgilere göre, THY’nin İstanbul–Erivan uçuşları 11 Mart 2026 tarihi itibarıyla haftada 7 frekans olarak planlandı. Yolcu talebindeki artışa bağlı olarak hat üzerindeki kapasitenin kademeli şekilde artırılmasının öngörüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda, 14 Mayıs 2026’dan itibaren seferlerin haftalık frekansının 10’a çıkarılacağı, yaz sezonunun ilerleyen döneminde ise artışın devam edeceği kaydedildi. Planlamaya göre, 15 Haziran 2026 itibarıyla İstanbul–Erivan hattında haftada 14 frekansla uçuş yapılması hedefleniyor.

THY’den konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.