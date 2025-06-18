THY kabin memuru alımı: THY kabin memuru başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? Şartlar nelerdir?

THY, kabin memuru olmak isteyenler için yeni bir fırsat sundu. Yapılan açıklamada "Dünyanın en fazla ülkesine uçan havayolu olarak ülkemizi bütün dünyada gururla temsil eden Türk Hava Yolları’nın büyüme sürecinde Kabin Memuru olarak yer almak isteyen iletişim becerisi yüksek, güler yüzlü, müşteri odaklılığı yüksek, ekip çalışmasına yatkın ve dinamik kadın-erkek çalışma arkadaşları arıyoruz." denildi.

Şimdi başvuru yapmak isteyenler şartları öğrenmek istiyor ve "THY kabin memuru başvuruları ne zaman, nasıl yapılır" sorularına yanıt arıyor.

Başvurular ne zaman?

THY kabin memuru alımı başvurusu başladı ve bitiş tarihi bulunmuyor. Türk Hava Yolları'nın duyurusuna göre ilan, yeterli başvuru sayısına ulaşılana kadar yayında kalacak. Bu nedenle başvuru yapmak isteyen adayların, gecikmeden THY’nin kariyer sitesi kariyer.thy.com üzerinden başvurularını tamamlamaları önemli...

Başvurular yalnızca internet üzerinden yapılmakta olup, gerekli belgelerin PDF formatında sisteme yüklenmesi ve şartların eksiksiz karşılanması gerekmekte...

"Take-Off Kabin" ilanı ve diğer açık pozisyonlara THY'nin "kariyer.thy.com" internet adresinden başvurular gerçekleştirilebilecek.

Genel Koşullar

• T.C. vatandaşı olmak veya mavi kart sahibi olmak,

• 01.01.1988 ile 31.12.2004 tarihleri arasında doğmuş olmak,

• En az ön lisans derecesi mezunu olmak,

• Bir havayolu firmasında en az 2 yıl Kabin Memuru olarak görev yapmış olmak (Son görevli olduğu uçuş tarihi üzerinden 5 yıldan fazla süre geçmemiş olmalıdır.)

• Geçerli “Kabin Ekibi Temel Eğitim Sertifikası”na sahip olmak,

*Yurt dışı üniversitelerden mezun olan adaylardan YÖK denklik belgesi İK ve İş Birimi Teknik Değerlendirmesi aşamasından önce istenmektedir.

• İyi derecede İngilizce bilmek (İkinci yabancı dil tercih nedenidir.),

• Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak,

• Emeklilik hakkı elde etmemiş olmak,

• Askerlik muaf olmamak,

• Türk Hava Yolları, iştirakleri ve daha önceki işyerlerinde fesih, devamsızlık, sağlık veya disiplinsizlik gibi nedenlerle ayrılmamış olmak,

• Kabin ekibi işe alım süreçlerinde Türk Hava Yolları A.O. iştiraklerinde görev alan adayların işe alım süreçlerine kabulünde bağlı bulunduğu şirkette en az 3 (üç) yıl ve üzeri çalışıyor olmak ( 3 yılın altında çalışma süresi olan adaylar süreçlere dahil edilmemektedir.)

Fiziksel Koşullar

• Kadınlar için 160-180 cm. arası boya sahip olmak, erkekler için 170-190 cm arası boya sahip olmak (Boy-kilo endeksine uygun olmalıdır.) Boy-kilo ölçümlerinde yalnızca THY A.O. merkezinde yapılan ölçümler kabul edilir.

• Fiziksel koşullara uygunluk kontrolü aşamasında, vücutta kalıcı iz bulunmaması gerektiğinden görselde belirtilen beyaz kısımlarda aşağıdaki durumlar kontrol edilmektedir.

Dövme (Sildirilmekte Olanlar Dahil),

Piercing,

Yara/Yanık/Dikiş İzi,

Doğum Lekesi,

Büyük Benler, Büyük Et Benleri,

Yoğun Sivilce ve Skar İzleri,

Egzama, Vitiligo gibi cilt rahatsızlıkları.

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