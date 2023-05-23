THY kargoyu indirimli taşıdı 31 ülkeye ihracat yüzde 23 arttı

Hava kargo taşımacılığı konusunda Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Türk Hava Yolları (THY) arasında yapılan iş birliği ihracata pozitif yansıdı. İki kurum arasında imzalanan protokol uyarınca THY’nin yüzde 30’a varan indirimle kargo taşıdığı lokasyonlara ihracatta tonaj bazında yüzde 23 artış sağlandı.

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Türkiye’yi ihracatta ilk 10 ülke arasına çıkarma vizyonu ile çalıştıklarını hatırlattı. Günümüzde üretmek ve yeni pazarlar bulmak kadar hızlı ve güvenli lojistik hizmetinin de önem kazandığını vurgulayan Gültepe, şunları söyledi: “Hızlı ve güvenli taşıma için hava kargo en ideal seçenek olarak öne çıkıyor.

Ülkemizin küresel markası THY bu konuda her zaman ihracatçılarımızın yanında oldu. Kargo taşımacılığı konusunda THY ile bugüne kadar 3 protokol imzaladık. Protokoller sayesinde 132 ülkede operasyonu bulunan Turkish Cargo ile uzak pazarları yakın ettik.

Son olarak kasım 2022’de imzaladığımız ve şubat ayının sonuna kadar devam eden protokolle birçok pazara ulaşımda önemli avantajlar elde ettik. İhracatçılarımız ABD, Almanya ve Hindistan’ın da aralarında bulunduğu 31 ülkede 40 şehre, yüzde 30'a varan indirimlerle ürünlerini taşıdılar.

Genel kargoların yanı sıra meyve-sebze, yumurta ve balık gibi bozulabilir gıda ürünlerini de uygun fiyata ve güvenle sevk edebildik. Protokolde yer alan noktalara hava yoluyla ihracatımızı önceki yılın aynı dönemine göre tonaj olarak yüzde 23 artırdık.”

Ticaret Bakanlığı’nın ‘Uzak Ülkeler Stratejisi’ni hatırlatan Mustafa Gültepe, ihracatın ortalama mesafesini artırma hedeflerinde THY’nin her zaman ihracatçının yanında olmaya devam edeceğine inandığını sözlerine ekledi.

İhracat kampanyasının başarısı hakkında görüşlerini belirten Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat; bayrak taşıyıcı hava yolu olarak TİM ile değerli iş birliğine devam ederken, Türkiye'nin ürettiği emeği, dünyanın dört bir yanına ulaştırmanın haklı gururunu yaşadıklarını söyledi.

Bu kapsamda TİM ile imzaladıkları üçüncü protokol sayesinde özel çözümler sunarak Türk ihracatçısının yaklaşık 18 bin tonluk bir kapasiteyi indirimli kullanmasını sağladıklarını ifade eden Bolat, “Sadece bu protokol ile 1,8 milyar dolara yakın yüksek katma değerli ürün ihracatı gerçekleştirildi.

Geçen sene aynı dönemde ilgili destinasyonlara gerçekleştirilen ihracata kıyasla kampanya dönemindeki ihracatta yüzde 23’lük bir artış sağlandı. Katma değeri yüksek olan bu önemli pazarda, dünyanın en geniş uçuş ağına sahip markası olarak ihracatçılarımızın lojistik çözümlerinin önemli bir parçası oluyor; bu değerli misyonun bilinci ve motivasyonu ile müşteri odaklı hizmet kalitemizi her geçen gün geliştiriyoruz” dedi.