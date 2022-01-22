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THY: Sabiha Gökçen'den 31 uçuş tedbir amaçlı iptal edildi

Türk Hava Yolları, yarın Sabiha Gökçen kalkışlı ve varışlı toplam 31 seferin tedbir amaçlı iptal edildiğini açıkladı. 

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Türk Hava Yolları (THY) olumsuz hava koşulları sebebiyle yarın ki 31 uçuşun iptal edildiğini açıkladı.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 23 Ocak tarihli, Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı toplam 31 seferin tedbir amacıyla iptal edildiğini duyurdu. 